Чугуевский район, , 09:13 — REGNUM В Чугуевском районе Приморье суд арестовал двух мужчин, подозреваемых в ограблении и убийстве двух человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Следственном комитете СР РФ по Приморью.

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Двое мужчин пропали в сентябре 2019 года в Чугуевском районе Приморья. При них находилась крупная сумма денег. Следствие вышло на двух подозреваемых, которые были задержаны и дали признательные показания, что именно они под надуманным предлогом заманили своих жертв в безлюдное место, где отняли деньги, после чего расстреляли, а трупы сожгли. Подозреваемые показали место происшествия и останки погибших.

Пользователи социальных сетей Приморья пишут, что убитыми были граждане КНР, занимающиеся в Чугуевском районе скупкой дикоросов.

Как сообщало ИА REGNUM, за вооруженный грабёж в Москве арестованы двое жителей Северного Кавказа, которые ограбили клиента микрофинансовой организации, имевшего при себе крупную сумму денег.