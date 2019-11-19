Наха, Япония, , 09:12 — REGNUM Предмет внешне похожий на топливный стержень, которые используют на атомных станциях, нашел местный житель в городе Миякодзима префектуры Окинава на юге Японии. Об этом 19 ноября сообщает агентство Кyodo.

Как передают журналисты агентства, находка была сделана случайно и всполошила местные власти. На место сразу вызвали соответствующих экспертов. Они обследовали стержень на предмет радиоактивного излучения, но не обнаружили его.

Отмечается, что пока непонятно, как находка попала на юг Японии. Причем, по близости нет атомных станций.