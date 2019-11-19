Якутск, , 09:12 — REGNUM В Якутске, по приезду к месту назначения, уснувшего пасажира разбудил водитель такси, позже мужчина обнаружил пропажу банковской карты и обратился в полицию, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации МВД Якутии, сотрудники уголовного розыска установили 34-летнего, ранее судимого водителя такси, которого подозревают в краже карты.

Таксист вёз из ресторана потерпевшего, в поездке тот заснул и водитель незаметно вытащил из кармана куртки банковскую карту.

«Довезя до нужного адреса, подозреваемый разбудил потерпевшего, и тот ушёл, не заметив пропажи карты. Затем злоумышленник при помощи функции бесконтактных платежей делал покупки в магазинах. Таким образом, было похищено около 9 тыс. рублей», — пояснили в полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, мошенники, крадущие деньги с банковских карт, освоили новый способ хищения с использованием онлайн-сервиса перевода денег с карты на карту (Card2Card).