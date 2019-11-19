Москва, , 08:56 — REGNUM Полиция пресекла деятельность крупнейшей в РФ подпольной лаборатории, производившей синтетические наркотические средства. Об этом 19 ноября сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Производство действовало в Серпуховском городском округе в помещениях бывшего фермерского хозяйства на площади около 4 гектаров.

«В момент появления оперативников полным ходом шел процесс изготовления «синтетики». В двух помещениях находились химические реакторы стоимостью от 200 до 500 тысяч рублей каждый, в которых смешивались определенные ингредиенты», — рассказала Волк.

По её словам, далее товар высушивался и фасовался по партиям. В месяц, по данным полиции, изготавливалось до 1,5 тонн продукции.

Органы правопорядка задержали пять человек: троих химиков-технологов с Украины, курьера, а через некоторое время организатора. Было изъято 100 килограммов наркотиков в кристаллизованной форме, 1,5 тонны в жидкой, а также четыре тонны химреактивов, 600 кг прекурсоров, семь химических реакторов и лабораторное оборудование.

Возбуждено дело по ч. 3 ст. 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).