Хабаровск, , 09:01 — REGNUM Движение пассажирских автобусов по федеральной трассе Хабаровск — Владивосток восстановлено, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Движение автобусов было прекращено в связи со сложными метеоусловиями. На трассе постоянно работают дорожные службы. В настоящее время угрозы для безопасности движения нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае действует циклон из Охотского моря. Он принёс сильные снегопады и шквальный ветер. Мобильные бригады спасателей дежурят на трассах Хабаровск — Ванино, Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре.