Горно-Алтайск, , 08:47 — REGNUM Компанию по добыче россыпного золота на территории Республики Алтай обвиняют в нарушении природоохранного законодательства. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона, ООО «Майский» допустила загрязнение реки Каурчак взвешенными веществами и нефтепродуктами.

Отмечается, что река относится к водным объектом рыбохозяйственного значения первой категории. Против компании было возбуждено административные дела.

Тем временем, к концу 2019 года истекает срок для завершения работ по рекультивации нарушенных земель на участке компании «Андоба». Однако работы до сих пор не ведутся, отмечают прокуроры. Директору объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.

Напомним, региональные политики бьют тревогу в связи с тем, что добыча золота старательными бригадами на Алтае приводит к загрязнению мелких ручейков и речек. А это, как сообщало ИА REGNUM, ставит под угрозу большие реки, и как следствие, всю экосистему Телецкого озера.

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