Челябинск, , 08:44 — REGNUM В Челябинске на компрессорном заводе ликвидировано открытое горение. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Площадь возгорания достигла 600 кв. метров. Ранее спасатели сообщали о 400 кв. метров, но тогда возгорание ещё не было даже локализовано.

Всего из здания эвакуировались три человека. Открытый огонь ликвидировали в 8:56 по местному времени. Пострадавших нет.

Выясняются причины возгорания. Пожарные продолжают работу на месте ЧП.

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