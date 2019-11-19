Хабаровск, , 08:47 — REGNUM Прокуратура Хабаровского края в ходе проверки обнаружила многомиллионные хищения в трамвайно-троллейбусном МУПе Хабаровска. Преступления, в свою очередь, несли угрозу жизни и здоровью пассажиров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Прокурорской проверкой установлено, что один из руководителей предприятия присвоил вместе с другими злоумышленниками не менее 7 млн рублей, выделенных из бюджета Хабаровска на приобретение новых трамвайных рельсов. В результате преступного сговора вместо новых рельсов были закуплены старые, бывшие в употреблении и не отвечающие требованиям безопасности.

Материалы прокурорской проверки переданы в следственные органы, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное группой лиц, либо в особо крупном размере.

Как сообщало ИА REGNUM, фигурант уголовного дела о растрате в ДВФУ скрылся от суда и объявлен в розыск. Ранее экс-ректор ДВФУ Сергей Иванец был приговорен к 7 годам колонии за растрату 20 млн рублей.