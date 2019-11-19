Кызыл, , 08:32 — REGNUM В Туве пресекли попытку незаконного вывоза в Казахстан табуна лошадей. Как сообщили ИА REGNUM в управлении Россельхознадзора по Хакасии, Туве и Кемеровской области, нарушение было выявлено в ходе совместного с сотрудниками ГИБДД рейда в октябре.

Инспекторы остановили грузовик с прицепом, в котором находились лошади в количестве 31 головы.

«При досмотре перевозчик не представил ветеринарные сопроводительные документы с описью животных, характеризующие клиническое состояние лошадей, подтверждающие проведение необходимых вакцинаций, диагностических лабораторных исследований, обязательных карантинных мероприятий, а также эпизоотическое благополучие места выхода животных и разрешение на вывоз за пределы территории Республики Тыва», — отметили в пресс-службе.

Из документов у водителя нашёлся лишь справку, выданную администрацией села Ак-Тал Чеди-Хольского района. Выяснилось, что лошади не были украдены.

Тем не менее, сотрудники управления потребовали вернуть животных обратно для постановки на карантин. Отмечается, что нарушения при перевозках скота являются одной из главных причин распространения болезней животных, в том числе опасных и для человека.

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