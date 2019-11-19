Тольятти, Самарская область, , 08:35 — REGNUM Бывшего сотрудника администрации Тольятти оштрафовали на 500 тысяч рублей за получение взятки в размере 12 тысяч рублей. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, в ноябре прошлого года заведующий сектором мониторинга объектов потребительского рынка администрации Тольятти получил от предпринимателя 12 000 рублей. За эти деньги он обязался не составлять протокол об административном правонарушении в отношении предприятия.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации взятки за незаконные действия (бездействие)).

Отмечается, что свою вину подсудимый не признал.

Суд признал его виновным и назначил 500 рублей штрафа с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на срок 2 года.