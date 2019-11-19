Самара, , 08:21 — REGNUM Авиадебошира рейса «Анталья — Самара» привлекли к административной ответственности. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба Средневолжское линейного управления МВД России.

По сообщению пресс-службы ведомства, стражам порядка поступило сообщение о том, что пассажир рейса «Анталия — Самара» на борту воздушного судна распивал спиртные напитки и использовал при разговоре с другими пассажирами и экипажем самолета нецензурную брань.

Полицейские задержали его в самарском международном аэропорту «Курумоч» и доставили в дежурную часть.

Медицинская экспертиза подтвердила, что нарушитель находился в нетрезвом состоянии. Сообщается, что в отношении него были составлены административные протоколы по части 1 статьи 20.20 и статьи 20.1 КоАП РФ.