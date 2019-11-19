Серпухов, Московская область, , 08:24 — REGNUM Ликвидированная в Московской области подпольная лаборатория производила синтетические наркотики в объеме 1,5 тонн. Была выстроена полная преступная схема — от производства запрещенных веществ до их реализации, сообщает 19 ноября пресс-служба МВД России.

Крупнейшая за последние годы нарколаборатория находилась в Серпуховском районе и занимала помещения бывшего фермерского хозяйства. Правоохранители нашли здесь химические реакторы, лабораторное оборудование, тонны химических реактивов. В ходе спецоперации были задержаны химики-технологи — три гражданина Украины, и курьер-закладчик. Также задержан предполагаемый организатор незаконного производства. Поставки наркотиков и компонентов для их производства осуществлялись во многие регионы РФ.

Задержанные заключены под стражу, продолжается предварительное расследование, уточнили в МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, о ликвидации в Московской области нарколаборатории по производству особо крупных партий синтетических наркотиков стало известно 18 ноября.

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