Хабаровск, , 08:15 — REGNUM Правоохранительные органы, помимо обысков и выемки документации в офисах компании «ТОРЭКС», произвели выемку документации в кабинетах высших должностных лиц правительства Хабаровского края, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По информации пресс-секретаря губернатора края Надежды Томченко, силовики заходили в кабинеты первого зампреда правительства региона Юрия Золочевского и министра промышленности Сергея Денисенко. Они запросили ряд документов, которые им были предоставлены.

Как сообщало ИА REGNUM, в офисах металлургического холдинга «ТОРЭКС», основным активом которого является единственный электроплавильный завод «Амурсталь», прошли обыски. Также силовики обыскали офис сенатора от Хабаровского края Елены Грешняковой.