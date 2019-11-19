Чита, , 08:00 — REGNUM Жительница Забайкальского края испытала шок, когда вместо тела умершей матери получила в морге другую усопшую, одетую в вещи, приготовленные для провожания в последний путь родного человека. При разбирательстве вскрылось и ещё одно обстоятельство — погибшей провели вскрытие, несмотря на то, что родственники были против и предоставили для этого необходимые документы. Подробности сообщает сайт «Право-Мед».

Вся история произошла ещё в феврале 2019 года. Заключив договор оказания платных медицинских услуг с ГУЗ «Забайкальское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы», женщина оплатила 3 200 рублей за фиксацию и закрытие ротовой полости, подготовку тела к выдаче, перекладывание тела в гроб. Но в результате подмены тела процедура прощания была задержана на один час, сокращена по времени, также была сокращена по времени процедура погребения.

«Определяя размер компенсации морального вреда, суд принял во внимание характер страданий истца, как дочери покойной, связанных с задержкой процедуры прощания и погребения, переодеванием тела ее матери в одежду, ранее надетую на тело другого усопшего. Также судом учитывается степень страданий, связанных с проведением патолого-анатомического вскрытия тела матери истца, вопреки воле самого истца и воле покойной», — поясняют юристы.

В итоге иск к государственному учреждению здравоохранения «Забайкальское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы» и министерству здравоохранения Забайкальского края о компенсации морального вреда, наложении штрафа удовлетворили лишь частично. Моральный вред оценён судом в 30 тысяч рублей, ещё 15 тысяч рублей составил штраф.

Как уже сообщало ИА REGNUM, аналогичный случай в январе 2019 года произошёл и в Барнауле. Там родственники чуть не похоронили тело чужой женщины, считавшееся невостребованным. Пока шло разбирательство, в ритуальном зале уже началась следующая церемония прощания. Заказанный поминальный обед тоже был сорван: к тому времени, когда похоронная процессия добралась до столовой, там её уже не ждали.

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