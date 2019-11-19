Петропавловск-Камчатский, , 07:54 — REGNUM Суд Петропавловска-Камчатского обязал минздрав Камчатки выплатить 6 млн рублей родителям ребёнка, ставшего инвалидом по вине врачей сразу нескольких больниц, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Малыш родился в 2012 году. Через месяц после рождения родители обнаружили первые симптомы болезни. Они обращались в детскую поликлинику, Краевую детскую больницу, детскую инфекционную больницу. Причем из одной больницу в другую родителей и больного малыша гоняли именно врачи, но правильный диагноз ни в одном учреждении здравоохранения так и не поставили. В итоге у ребёнка произошло кровоизлияние в мозг, кишечное кровотечение и много других необратимых проблем со здоровьем.

В результате ненадлежащего исполнения врачами Камчатки своих обязанностей у ребёнка развилось отставание в умственном, психическом и физическом развитии, нарушения зрения и прочие проблемы.

Примечательно, что на протяжении нескольких лет несчастная семья сама организовывала различные обследования и лечение своего больного малыша, без помощи минздрава региона. При этом, когда прокуратура, куда пришла измученная пара, обратилась в суд с иском о защите интересов ребёнка, городской суд Петропавловска-Камчатского в иске отказал. Но прокуроры подали апелляцию. Решение суда первой инстанции было отменено. Краевой суд Камчатки обязал учредителя всех медучреждений, в которых малыша сделали инвалидом, выплатить семье 6 млн рублей — в случае, если у самих больниц не хватит средств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд обязал Краевую детскую больницу Камчатки выплатить 8 млн рублей семье ребёнка, который по вине горе-врачей ослеп.