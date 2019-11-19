Благовещенск, , 07:39 — REGNUM Губернатор Амурской области Василий Орлов провёл совещание областного правительства, на котором обсудили выплаты средств для приобретения нового жилья лицам, утратившим своё жильё из-за наводнения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Читайте также: Приамурье представило правительству России список пострадавших от паводка

По состоянию на 18 ноября, из 602 жилых помещений, заявленных в Минстрой России, 128 признаны непригодными для проживания, 474 требуется капремонт. Всего принято 432 заявления жителей с необходимым пакетом документов.

Как рассказала замминистра соцзащиты населения Приамурья Лилия Мезенцева, на приобретение жилья подано 186 заявлений, 246 — на капитальный ремонт. На двух заседаниях межведомственной комиссии по рассмотрению заявлений пострадавших амурчан принято 117 положительных решений, из них 59 — по предоставлению выплат на приобретение жилья на 136,9 млн рублей, уведомления получили 44 человека, 58 — по капремонту на 16,2 млн рублей, уведомления выданы 25 амурчанам. Еще 48 уведомлений 19 ноября отправят в Мазановский район.

Как сообщало ИА REGNUM, список лиц, пострадавших от паводка, утративших в результате стихийного бедствия своё имущество, представлен правительству России.