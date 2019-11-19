Чита, , 07:17 — REGNUM Власти Забайкальского края и спасатели предпринимают меры для обеспечения безопасности на водных объектах в период ледостава. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, эта тема обсуждалась на оперативном совещании у главы края Александра Осипова и в ходе данного мероприятия заместитель руководителя администрации — председатель комитета городского хозяйства Читы Константин Суздальницкий доложил, что в краевом центре заблокированы все выезды к водным объектам.

Речь идёт о блокировке 23 выездов и установке 20 предупреждающих знаков. Тем временем, инспекторы регионального ГУ МЧС РФ проводят рейды по водным объектам города Читы и Читинского района — реках Ингода, Читинка, Карповских озерах и озере Кенон.

«Реки и озера в Забайкалье уже покрылись тонким слоем льда, но окончательный ледостав еще не установился. Резкие скачки температуры только увеличивают риск появления новых жертв. Сейчас в группе риска находится каждый забайкалец», — отмечают в МЧС.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье уже фиксировали настоящие сибирские морозы. 15 ноября в Чаре (Каларский район) было минус 44,1°C, что оказалось на 1,9 градуса ниже рекорда 1984 года.

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