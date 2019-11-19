Курган, , 07:15 — REGNUM Директор аэропорта Кургана и начальник службы эксплуатационных сооружений воздушной гавани обжалуют приговор городского суда столицы Зауралья, приговорившего каждого из них за незаконную рубку деревьев к 1 млн 125 тыс. рублей штрафа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, директора аэропорта Кургана Дмитрия Коваленко и его подчинённого Андрея Тябутова обвинили в ущербе размером 2 млн рублей, нанесённом имуществу города Кургана спилом 48 деревьев на территории аэропорта.

Курганский городской суд поддержал мнение обвинения, что спиленные под стоянку и контрольно-пропускной пункт деревья не мешали полётам авиалайнеров. Помимо этого аэропорт не получил у мэрии Кургана специального разрешения на вырубку деревьев.

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