село Кыра, , 07:05 — REGNUM ГУ МЧС по Забайкальскому краю сообщает подробности пожара, который унёс жизни троих человек в жилом одноквартирном деревянном доме в селе Кыра.

«На данный момент известно, что возгорание началось с газовой плиты, которая располагалась на веранде дома. Вероятно, хозяева готовили пищу и оставили её без присмотра. Огонь стал распространяться на другие предметы обстановки, выделяя большое количество дыма и ядовитых продуктов горения», — пояснили спасатели.

По их словам, когда пожарный расчёт прибыл на место ЧС, горела крыша и веранда жилого дома. Погибшие (двое мужчин 1960 и 1970 годов рождения и женщина 1985 года рождения) находились внутри помещения. Вероятной причиной ЧС стало неосторожное обращение с огнем.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по факту случившегося проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

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