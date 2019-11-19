Хабаровск, , 07:25 — REGNUM Дирекция компании «ТОРЭКС — Хабаровск», в офисах которой прошли обыски и выемка документов, выступило с официальным заявлением, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Заместитель генерального директора компании Дмитрий Козлов сообщил, что 17 ноября сотрудники правоохранительных органов действительно были на предприятиях.

«Сотрудники правоохранительных органов попросили предоставить некоторые документы. Мы им эти документы предоставили. Отмечу, что все требуемые документы имелись в Налоговой инспекции при сдаче отчетности. Руководство и сотрудники завода «Амурсталь» находятся на своих местах и продолжают работать. Напомню, что завод «Амурсталь» является точкой роста Хабаровского края, показывая стабильные финансовые и экономические показатели», — сообщил Дмитрий Козлов.

В видеообращении, которое дирекция компании распространила в сети, показаны цеха завода, в которых идёт штатный процесс выплавки стали.

Как сообщало ИА REGNUM, в офисах холдинга «ТОРЭКС», который связывают с семьей губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, прошли обыски и выемка документов.