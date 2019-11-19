Иерусалим, , 06:51 — REGNUM На Голанских высотах сработали сирены, предупреждающие о ракетном обстреле, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Пока нет подтверждения, подверглась ли обстрелу израильская территория на Голанах. Других подробностей произошедшего не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года Израиль заявил об обстреле Голанских высот со стороны иранских сил «Аль-Кудс». Тогда по территории было выпущено порядка 20 ракет.

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