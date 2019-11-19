Петропавловск-Камчатский, , 06:47 — REGNUM В ночь с 19 на 20 ноября к берегам Камчатки подойдёт мощный циклон из Охотского моря. Он принесёт обильные снегопады и сильный ветер, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Мощный снегопад обрушился на Дальний Восток — трансляция

Влияние циклона ночью начнётся с юго-западного побережья Камчатки, затем распространится на юго-восточное. К утру снежный вихрь накроет Мильковский, Быстринский и Усть-Большерецкий районы.

В ночь на 21 ноября циклон, по данным синоптиков, должен сместиться в Тихий океан. Погода на полуострове начнёт улучшаться.

Как сообщало ИА REGNUM, мощный циклон накрыл регионы Дальнего Востока. В Хабаровском крае сильные снегопады, на междугородних трассах дежурят мобильные бригады МЧС. На Сахалине 5 районов остались без электроснабжения из-за обрывов на ЛЭП. В Приморье сильный гололед, некоторые граждане добираются на работу по автодорогам на коньках — пешеходная зона завалена снегом, который убирали с дорог городские службы.