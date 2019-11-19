Сидней, Австралия, , 06:22 — REGNUM Дым от масштабных лесных пожаров в австралийском штате Новый Южный Уэльс достиг северо-восточных и центральных районов Сиднея, сообщает пожарная служба штата на официальной странице в Twitter.

«Дым в настоящее время покрывает большую часть восточного побережья штата Новый Южный Уэльс», — говорится в сообщении.

Экстренные службы отмечают, что прогревание воздуха и усиление ветра поможет рассеять дым, однако надежды на полное исчезновение дыма пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября в Австралии начались сильные лесные пожары. Из-за огня уничтоженными оказались более миллиона гектаров лесных угодий. Отмечалось, что пожары также уничтожают и естественную среду обитания коал.

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