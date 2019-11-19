Биробиджан, , 06:22 — REGNUM В Еврейской автономной области введено ограничение движения пассажирского транспорта на междугородних маршрутах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по ЕАО.

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Ограничение связано со сложными погодными условиями. Как уточнили в полиции, ограничение будет действовать до особого распоряжения. Водителей личного транспорта сотрудники полиции призывают быть осторожными.

Как сообщало ИА REGNUM, в Благовещенске установлен рекорд по количеству осадков — такого здесь не было более 50 лет.