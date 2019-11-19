Благовещенск, , 05:23 — REGNUM Охранник ЧОП «Сириус-А» Олег Ермолов, который работал в колледже строительства и ЖКХ Благовещенска, арестован. Такое решение принял Благовещенский городской суд.

Благовещенский городской суд постановил заключить под стражу до 14 января 2020 года Олега Ермолова.

Ермолову вменяют в вину выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч.3 ст. 238 УК РФ). Обвиняемый имел ранее судимость за особо тяжкое преступление.

Охранник не признает себя виновным «я сделал все, от меня зависящее, вывел людей, вызвал МЧС». Сообщается, что он не был оформлен на рабочем месте должным образом.

Защитник охранника довела до суда, что подзащитному необходимо проведение операции на сердце. Ермолов воспитывает двух малолетних детей.

16 ноября был арестован генеральный директор ЧОПа «Сириус-А» Сергей Андрюшенко.

Напомним, 14 ноября один из студентов колледжа открыл стрельбу в учебном заведении, в результате погиб его ровесник и ещё трое молодых людей получили огнестрельные ранения. 19-летний стрелок застрелился после того, как был заблокирован полицейскими.

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