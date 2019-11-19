Монреаль, Канада, , 05:12 — REGNUM Два легковых автомобиля столкнулись с лосем на трассе в канадской провинции Квебек, передает телеканал CTV News.

Авария произошла в 150 километрах от Монреаля. Легковой автомобиль сбил лося, чья туша от удара вылетела на встречную полосу и столкнулась с другим транспортным средством. Во салоне второго автомобиля находились двое взрослых и трое детей. В результате ДТП погиб один ребенок, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии. Двое взрослых получили незначительные травмы.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября гражданин РФ столкнулся с двумя лосями, вышедшими на автодорогу в Польше. В результате аварии погибли оба животных, водитель получил травмы и был госпитализирован.

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