Бангкок, , 05:08 — REGNUM Тайландская принцесса Маха Чакри Сириндон была госпитализирована для лечения ишемической болезни сердца, сообщает газета Bangkok Post.

Сообщается, что ранее принцесса испытывала сильную боль в груди, в связи с чем ей посоветовали лечь на госпитализацию в больницу. При осмотре в медучреждении врачи обнаружили суженные среды в кровеносном сосуде сердца у принцессы. Её оставили в больнице для лечения.

Отмечается, что в октябре её уже направляли в больницу для лечения воспаления желудочно-кишечного тракта.