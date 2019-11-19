Хабаровск, , 04:51 — REGNUM Опасные метеорологические явления прогнозируют синоптики 19 ноября 2019 года в Хабаровском крае. Это сильная метель, шквальный ветер до 27 м/с, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Особенно сложной обстановка будет в Хабаровске, Ульчском, Бикинском, Вяземском, Нанайском районах, районе им. Лазо и Хабаровском районе.

Крайне сложная обстановка, по данным МЧС, сохраняется на морском побережье региона — в Ванинском и Советско-Гаванском районах. В этих муниципалитетах идёт очень сильный снег, метель, сильный ветер до 27 м/с. В остальных районах края сохраняется неблагоприятная метеообстановка, снегопад, снежный накат на дорогах.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с опасными метеоявлениями на междугородние трассы Хабаровского края вышли мобильные бригады МЧС для помощи участникам движения, попавшим в критические ситуации.