Благовещенск, , 05:22 — REGNUM В колледже строительства и ЖКХ Благовещенска, после случившейся трагедии, возобновлены занятия по расписанию. Об этом рассказал представитель колледжа в беседе РИА Новости.

«Занятия возобновились в штатном режиме, в главном корпусе все учатся», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что 18 ноября вместо учебных занятий в колледже пройдут групповые консультации с психологами.

Напомним, 14 ноября один из студентов колледжа открыл стрельбу в учебном заведении, в результате погиб его ровесник и ещё трое молодых людей получили огнестрельные ранения. 19-летний стрелок застрелился после того, как был заблокирован полицейскими.

На настоящий момент, жизни троих раненых студентов ничего не угрожает, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном минздраве.

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