Хабаровск, , 04:36 — REGNUM Мобильные бригады МЧС по Хабаровскому краю вышли на дежурство на междугородные трассы в Хабаровском крае в связи с сильной метелью. В их задачи входит помощь водителям в кризисных ситуациях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Мобильные бригады МЧС дежурят на трассах в Хабаровском крае Пресс=служба МЧС по Хабаровскому краю

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С вечера 18 ноября один из автомобилей МЧС направлен на трассу Хабаровск — Лидога — Ванино. Ещё две группы спасателей дежурят на трассе Комсомольск — Хабаровск. Мощные автомобили способны вытащить из снежных заносов, оказать любую другую помощь, которая может потребоваться.

Спасатели предупредили участников движения в Хабаровском крае о необходимости соблюдать осторожность, без крайней необходимости не отправляться в дальние междугородние поездки.

Как сообщало ИА REGNUM, на Хабаровский край обрушился новый снежный циклон с обильными осадками и ветром до 27 м/с.