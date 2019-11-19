Курган, , 05:22 — REGNUM В бактериологической лаборатории в селе Шатрово в Курганской области потушен пожар. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Информация о пожаре в отдельно стоящей бактериологической лаборатории в селе Шатрово, на улице Гагарина, поступила дежурным 18 ноября в 22:37.

Пожар был локализован в 23:12 и окончательно ликвидирован в 01:00 19 ноября.

Для тушения пожара — кровли, горящей на площади 150 кв. метров — были привлечены 21 человек и 10 единиц техники. Эвакуации лаборатории не потребовалось, пострадавших нет.

Причины пожара и возможный ущерб устанавливаются.