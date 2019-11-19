Благовещенск, , 04:25 — REGNUM В Благовещенске возобновлены занятия в Амурском строительном колледже, где 14 ноября произошла стрельба и погибло два человека, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Занятия для студентов проводят во втором корпусе учебного заведения. Также в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства продолжают работать психологи.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября один из студентов Амурского колледжа пронёс на занятия помповое ружьё и открыл огонь по другим студентам, в результате чего один человек был убит на месте, трое было ранено, сам стрелявший покончил жизнь самоубийством.