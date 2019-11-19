Благовещенск, , 04:15 — REGNUM Количество осадков, выпавших в понедельник, 18 ноября, в Благовещенске превысило рекорд, зарегистрированный полвека назад, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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До этого наибольший рекорд по количеству осадков был зафиксирован 18 ноября 1967 года, пишет издание ПортАмур. В тот день на Благовещенск выпало 4 мм осадков, тогда как 18 ноября 2019 года количество осадков достигло 7 мм. Это составляет порядка месячной нормы осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке в понедельник, 18 ноября, выпала полуторамесячная норма осадков.