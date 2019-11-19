Чита, , 04:18 — REGNUM Во время пожара в частном жилом доме в селе Кыра Забайкальского края погибли три человека. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по краю.

Погибшие установлены. Это женщина 1984 года рождения и два мужчины, 1976-го и 1963-го годов рождения. Все трое проживали в сгоревшем доме.

Сообщается, что пожар, который произошёл ночью с 18 на 19 ноября, мог начаться из-за неисправности газовой плиты на веранде дома.

По факту случившегося проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза. Основная версия произошедшего — несчастный случай.