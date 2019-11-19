Южно-Сахалинск, , 04:17 — REGNUM Часть жильцов из двух домов, сгоревших в деревне Березняки Южно-Сахалинского городского округа в октябре, заселяются в новый дом. Об этом 19 ноября сообщает администрация Южно-Сахалинска в своём Telegram-канале.

По утверждению администрации, в новый дом проведён газ и в нём сделан косметический ремонт. Также уточняется, что ключи от квартир в новом доме получили семь семей, а остальные будут заселены во второй дом, который планируется сдать до конца ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар, во время которого в Березняках сгорели два двухэтажных жилых дома, произошёл вечером 17 октября. В результате происшествия крыши над головой лишились 26 человек, в том числе трое детей. Они были вынуждены разместиться у родственников и в хостелах, предоставленных властями.

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