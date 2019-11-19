Владивосток, , 03:42 — REGNUM Полиция проверяет видеозапись с инцидентом около здания ЗАГСа в Первомайском районе города Владивостока, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На видеозаписи, размещённой в социальных сетях, видно, как молодожены, выйдя из ЗАГСа Первомайского района, устраивают стрельбу из огнестрельного оружия. Сначала из автомата стреляет жених, затем невеста стреляет из пистолета.

«Устанавливаются личности участников происшествия», — сообщили в пресс-службе УВД Владивостока.

Как сообщало ИА REGNUM, пользователи социальных сетей Владивостока были возмущены выходкой молодых людей, устроивших стрельбу на свадьбе возле здания ЗАГСа Первомайского района Владивостока.