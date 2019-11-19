Нижний Новгород, , 03:38 — REGNUM За нарушения антикоррупционного закона при декларационной кампании в Нижегородской области к ответственности привлечены десять сотрудников УФАС, включая и руководителя ведомства. Нарушения надзорная инстанция обнаружила в декларациях за 2016−2017 годы. Об этом ИА REGNUM сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Среди выявленного — предоставление неполных или недостоверных сведений в декларациях за 2016 и 2017 годы. Например, глава одного из отделов УФАС не указал доход своей супруги в 300 тыс. рублей, который был получен в качестве процентов по договору займа на общую сумму 7 млн рублей. В прокуратуре также уточнили, что при этом сумма займа, что была передана третьему лицу, превышает общий доход супругов за три года.

В ряде случаев в декларациях не указывалась имеющаяся недвижимость, счета в банках, на которых были остатки денежных средств.

«Кроме того установлены многочисленные нарушения в работе кадрового подразделения и комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов», — отметили в надзорном ведомстве, добавив, что обнаружена также фальсификация протоколов заседаний этой комиссии.

Результатом проверки стало привлечение всех десяти сотрудников, включая главу управления, к дисциплинарной ответственности.

Напомним, ранее в Татарии 11 районных чиновников были наказаны за недочёты в декларациях о доходах. Большинство из них не указали данные о банковских счетах.

11 чиновников из Татарии наказали за забывчивость в декларациях о доходах