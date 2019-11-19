Зеленодольск, Татария, , 03:20 — REGNUM Следователи пришли к выводу, что пожар в православном храме Зеленодольска (Татария), случившийся неделю назад, мог возникнуть по причине поджога. Уголовное дело возбуждено по соответствующей статье, основанием для которой послужила видеозапись, полученная в ходе оперативно-следственных действий. Правоохранительные органы ведут розыск свидетелей и подозреваемой в поджоге. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

ЧП произошло поздним вечером 13 ноября 2019 года. От действия злоумышленницы пострадал храм Казанской иконы Божьей матери. Во время оперативных действий сотрудники полиции изъяли видеозаписи с наружных камер наблюдения. На них видно, как из леса к храму идёт неизвестная женщина с пакетом в руках. После того, как она покинула здание, из него пошёл дым. Женщина скрылась по той же дороге, что и пришла. Уголовное дело по факту умышленного повреждения имущества Казанской епархии возбуждено и расследуется. Следователи также ищут свидетелей и идёт установление личности подозреваемой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, год назад за поджог храма на территории монастыря «Ганина яма» в Свердловской области был задержан 20-летний ранее судимый за кражу мужчина.