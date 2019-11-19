Южно-Сахалинск, , 03:17 — REGNUM В результате мощного циклона 12 населенных пунктов в пяти районов на юге Сахалинской области остались без электроснабжения, сообщает пресс-служба ПАО «Сахалинэнерго».

По состоянию на утро 19 ноября без электричества остались села Песчаное Анивского района, Белинское и Парусное в Томаринском районе, Ясноморское и Ватутино в Невельском районе, Лесное Корсаковского района и Павино в Холмском районе Сахалинской области. Также проблемы с электроснабжением зафиксированы в городе Холмске, а также селах Симаково, Костромское, Третья Падь и Раздольное.

Также компания призывает жителей пострадавших регионов соблюдать осторожность и не приближаться к оборванным проводам. Обо всех случаях разрыва на линиях электроснабжения просят сообщать в экстренные службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября синоптики предупредили о сильных снегопадах 19 ноября в 15 районах Сахалина. Отмечается, что в ряде районов ожидается усиление ветра до 27 м/с, мокрый снег и налипание снега на провода и деревья.

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