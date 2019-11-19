Дункан, , 02:52 — REGNUM Конфликт со стрельбой в американском Дункане (штат Оклахома) начался на бытовой почве, передает телеканал Fox News.

Телеканал ссылается на заявления родственников погибших в результате происшествия. По его данным, родственники подтвердили версию семейной ссоры, которая привела к трагедии.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября в американском Дункане возле супермаркета произошла стрельба, в результате которой погибли три человека, в том числе и сам стрелявший. Полиция расследует инцидент, выясняет причины и обстоятельства произошедшего.

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