Владивосток, , 02:48 — REGNUM После завершения очистки от снега и наледи во Владивостоке открыто движение по трассе Седанка — Патрокл, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В течение всего понедельника, 18 ноября, спецтехника муниципального предприятия «Содержание городских территорий» в количестве 10 спецмашин убирала снег и образовавшуюся наледь, также велась обработка дорожного полотна противогололёдными материалами, сообщили в пресс-службе города Владивостока.

Тем не менее, из-за сложности рельефа, по которому проходит дорога, сотрудники Госавтоинспекции советуют передвигаться по трассе с предельной осторожностью.

Как сообщало ИА REGNUM, синоптики с вероятностью 40% прогнозируют к вечеру ещё один снегопад, который накроет Владивосток.