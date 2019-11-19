Манагуа , , 07:40 — REGNUM Прокуратура Никарагуа предъявила обвинения 16 членам оппозиции в незаконной транспортировке оружия. Об этом сообщает мексиканское агентство La Jornada.

Среди обвиняемых — 13 общественных деятелей, задержанных ещё 14 ноября при попытке пронести воду матерям «политических заключённых», державшим сухую голодовку.

Адвокат обвиняемых Мария Овьедо уточнила, что министерство внутренних дел обвинило её подзащитных в «незаконной перевозке огнестрельного оружия» на основе протокола полиции, в котором зафиксировано изъятие трёх револьверов, одного дробовика и нескольких взрывных устройств.