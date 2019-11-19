Тайюань , Китай, , 01:19 — REGNUM Не менее 15 человек погибли в результате взрыва газа на угольной шахте в провинции Шаньси в Китае, сообщает агентство «Синьхуа».

Сообщается, что взрыв газовоздушной смеси произошел днем 18 ноября. В тот момент в шахте работали 35 человек. По последним данным агентства, спасателям удалось вызволить 18 человек, 15 человек погибли. В настоящее время ведется расследование произошедшего. Также продолжаются спасательно-поисковые работы на объекте.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября на шахте Longmei Mining Holding Group в китайской провинции Хэйлунцзян произошло обрушение. Все семеро шахтеров, которые оказались под завалами, были спасены и доставлены в больницу для оказания первой помощи.

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