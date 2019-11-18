Бамако, , 23:59 — REGNUM На востоке Мали боевики атаковали патруль вооруженных сил этой страны — погибли 24 военных, ещё 29 получили ранения. Об этом сообщает командование армии Мали.

Сообщается, что военные Мали и соседнего Нигера проводили совместную операцию под названием Tongo Tongo. В рамках этой операции они выслеживали группы террористов вдоль границы двух стран.

Однако в районе населенного пункта Табанкорте в регионе Гао отряд военных Мали попал в засаду боевиков. Погибли 24 военнослужащих. Ещё 29 получили ранения. Была уничтожена военная техника.

Также армия Мали сообщает, что в ходе боестолкновения удалось ликвидировать 17 террористов. При этом военные из Нигера заявили, что задержали сотни подозреваемых.