Пекин, , 23:31 — REGNUM Четырёхметровый питон был пойман полицией в спа-салоне в китайской провинции Гуандун. Об этом 18 ноября сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошёл в городе Фошань. Владелец спа-салона пояснил, что слухи об огромной змее, живущей под потолком заведения ходили уже лет десять, но лично он сам ни разу не видел змею и считал такие рассказы чем-то вроде «городской легенды».

Кроме того, владелец заведения рассказал, что три года назад в спа-салоне делали ремонт и рабочие пожаловались на питона хозяину. Владелец нанял змееловов, но они не сумели обнаружить огромное пресмыкающееся.

12 ноября змею весом 19 килограмм и длиной четыре метра обнаружил сотрудник спа-салона, совершавший ночью обход территории. Владелец заведения немедленно вызвал полицию, прибывшие на место происшествия сотрудники скрутили змею и сунули в мешок. Специалисты-зоологи предположили, что питон мог обитать под навесным потолком салона, питаясь крысами.

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