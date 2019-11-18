Петрозаводск,
18 ноября 2019, 23:08 — REGNUM Сотрудники Карельской таможенной службы задержали гражданина РФ, пытавшегося вывезти за границу 32 единицы исторического холодного оружия
Старинные клинки были спрятаны внутри автомобиля.
«Под задними сидениями и запасным колесом автомобиля находились сабли, кортики, шпаги», — сообщает пресс-служба.
Проведённая экспертиза установила, что обнаруженные таможенниками предметы являются боевым и охотничьим холодным оружием. Самым старинным из них является кавалерийская офицерская шпага образца 1730 года.
Кроме того, были обнаружены шпаги XVIII и XIX веков, пехотные и кавалерийские сабли, тесаки, офицерские кортики, палаши, один охотничий кинжал и церемониальное оружие западноевропейского производства.
Против мужчины, пытавшегося нелегально вывезти историческое оружие за пределы РФ, возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда культурных ценностей в крупном размере».
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