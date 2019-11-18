Дункан, , 23:07 — REGNUM Обстоятельства гибели трёх человек в результате стрельбы в супермаркете в американском штате Оклахома расследует полиция штата. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба полицейского управления города Дункана в социальной сети Facebook.

Как уточняет полиция, в результате стрельбы, которая произошла в городе Дункан возле супермаркета, погибли три человека. При этом, по предварительным данным, один из погибших — сам стрелявший

Двое погибших, мужчина и женщина, находились в салоне автомобиля на автостоянке возле магазина. Третий погибший, мужчина, был найден возле автомобиля. Кроме того, на месте преступления был обнаружен пистолет.

В целях безопасности власти города Дункана приняли решение отменить занятия в школах, расположенных рядом с местом происшествия. Расследование обстоятельств произошедшего продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели трёх человек в результате стрельбы возле здания супермаркета в американском штате Оклахома.

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