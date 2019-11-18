Париж, , 23:06 — REGNUM Тело водителя грузовика, упавшего в реку при обрушении моста, было найдено спасателями на юге Франции. Об этом 18 ноября сообщает телеканал BFMTV.

Тело водителя было поднято из реки спасателями вечером после нескольких часов поисково-спасательной операции. Как пояснил телеканалу мэр города Мюрпуа-сюр-Тарн, в котором произошло ЧП, Эрик Оже, трафик на рухнувшем мосту был довольно оживлённый. По словам мэра, по мосту постоянно ездили школьные автобусы, при этом мост регулярно проверялся.

Обрушение моста произошло около 08:00 (10:00 мск). В момент ЧП на мосту находились три автомобиля, из них два легковых. В воде оказались несколько человек, погибла девочка 15-ти лет.

Причина обрушения в настоящее время неизвестна. Расследованием причин и обстоятельств произошедшего занялось Бюро по расследованию происшествий, связанных с сухопутным транспортом Франции. Специалисты предполагают, что обрушение произошло из-за превышения грузовиком массы, разрешённой для проезда по мосту.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели 15-летней девочки при обрушении подвесного моста над рекой Тарн во Франции.

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