Сринагар, Индия, , 22:07 — REGNUM Четверо индийских солдат погибли под лавиной на леднике Сиачен, 18 ноября передает агентство Reuters.

Кроме двоих военнослужащих армии Индии под лавиной оказались четверо гражданских. Двоих гражданских удалось спасти, ещё двое погибли от переохлаждения.

Ледник Сиачен находится в спорном районе между Пакистаном и Индией и известен как самая высокогорная военизированная территория в мире.

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