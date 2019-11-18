Санкт-Петербург, , 21:33 — REGNUM Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.

В ведомстве лишь заявили, что на данный момент Соколов чувствует себя хорошо. Никакой другой информации во ФСИН не предоставили.

Напомним, ранее сегодня Санкт-петербургские СМИ сообщили, что в ходе следственного эксперимента Соколов якобы пытался покончить с собой. Во время следственного эксперимента с Соколова сняли наручники, и он попытался воспользоваться моментом — его быстро остановили сотрудники правоохранительных органов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Соколов в ходе ссоры убил аспирантку Анастасию Ещенко, с которой состоял в отношениях. Её тело он расчленил и пытался избавиться от останков. Соколов был задержан после того, как он пьяным упал в реку Мойка в Санкт-Петербурге, когда пытался избавиться от останков.